Многие эксперты отмечают, что Путин готов продолжать войну до последнего, ведь главной его целью является Киев, который он, по всей видимости, снова попытается захватить "за три дня". Однако советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона констатировал, что ситуация на границе с Беларусью пока спокойна.

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"Безусловно, Путин хочет дожать Лукашенка"

По словам Подоляка, кремлевский диктатор хочет сделать так, чтобы белорусы активнее участвовать в наземной операции против Украины. Потому и давит на своего верного пса Александра Лукашенка.

Наступление с севера нужно Кремлю для того, чтобы растянуть линию фронта еще на 600 – 800 километров, однако пока, очевидно, никаких предпосылок для этого нет. Если здраво оценивать ситуацию, то у Путина пока недостаточно мощностей для повторного вторжения.

Для того чтобы напасть в рамках наземной операции, нужно сформировать не менее 60 – 70 тысяч мобилизованных людей, собрать определенный ряд техники – 1000 единиц или 1,5 тысячи единиц бронетехники. Это должно быть определенное количество артиллерии. Все это мы отслеживаем. Этого сегодня нет,

– подчеркнул представитель ОП.

Кроме того, он отметил, что украинская разведка следит за происходящим на белорусских полигонах, в частности, с точки зрения "расконсервации техники" и формирования ударной группировки. Пока все без изменений. А если Кремль все же решит наступать неподготовленной армией в количестве, скажем, 10 тысяч человек – получит 10 тысяч похорон. На этом акцентировал Подоляк.

Что происходит на белорусских полигонах

Многие аналитики, говоря об угрозе повторного вторжения с севера, вспоминают, что Россия отправляет на белорусские полигоны своих военных. Как отметил Подоляк во время этого включения в телемарафон, Кремль это делает для того, чтобы быстро подготовить мобилизованных к военным действиям. По-видимому, российскому командованию не хватает своих командиров и центров подготовки солдат.