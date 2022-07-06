Кроме того, Путин убедился, что его личной власти пока ничего не угрожает. Об этом 24 каналу сказал российский публицист Андрей Пионтковский.

Важно Уже через 2 месяца, – Пионтковский предположил, какую следующую "победу" будет продавать Путин

"Мирный план"

По словам публициста, 15 пунктов этого плана опубликованы в центральном органе КГБ в Вашингтоне – в журнале Дмитрия Саймса The National Interest.

План примерно такой: в ближайшие два месяца "оттяпать" еще некоторые кусочки, взять Славянск, снова мобилизовать свою западную агентуру и закрепить то, что они назовут "победа",

– сказал он.

Более того, как "жест доброй воли" россияне рассматривают отказ от частей Херсонской и Запорожской областей. Вместо этого выдвинуть Украине ряд унизительных требований: отказ от вступления в НАТО, военной помощи, сокращение армии и т.д. Другими словами – это план уничтожения украинского государства, как они пытались это сделать с помощью минских договоренностей.

Начало сентября – очередной важный этап

Публицист отмечает, что в начале сентября либо Украина вернет Херсон, либо Россия возьмет Славянск. И это будет зависеть не от украинцев или россиян, а от Запада и США. "Насколько они реализуют поставки вооружения, в частности ПВО, которые были нам обещаны", – пояснил он.

У россиян будет шок

Андрей Пионтковский также отметил, что когда ВСУ освободят Херсон от оккупантов, у России будет настоящий шок. Это повлечет за собой полное падение "пирамида лжи" как внутри Кремля, так и в российском обществе. "Но до конечной победы останется много времени и жертв. Поэтому нужно подталкивать людей, которые после взятия Херсона поймут, что война проиграна", – отметил Андрей Пионтковский.

Он объяснил, что необходимо "намекнуть" представителям российской политической элиты, что им не обязательно погибать вместе с Путиным. В результате они сдадут президента России и некоторых его приспешников, и на этом все начнет завершаться.

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