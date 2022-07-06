Крім того, Путін впевнився, що його особистій владі наразі нічого не загрожує. Про це 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський.

Важливо Уже через 2 місяці, – Піонтковський припустив, яку наступну "перемогу" продаватиме Путін

"Мирний план"

За словами публіциста, 15 пунктів цього плану опубліковані у центральному органі КДБ у Вашингтоні – журналі Дмитра Саймса The National Interest.

План приблизно такий: у найближчі два місяці "відтяпати" ще деякі шматочки, взяти Слов'янськ, знову мобілізувати свою західну агентуру та закріпити те, що вони назвуть "перемогою",

– сказав він.

Ба більше, як "жест доброї волі" росіяни розглядають відмову від частин Херсонської та Запорізької областей. Натомість висунути Україні низку принизливих вимог: відмова від вступу до НАТО, військової допомоги, скорочення армії тощо. Іншими словами – це план знищення української держави, як вони намагалися це зробити за допомогою мінських домовленостей.

Початок вересня – черговий важливий етап

Публіцист наголошує, що на початку вересня або Україна поверне Херсон, або Росія візьме Слов'янськ. І залежатиме це не від українців або росіян, а від Заходу та США. "Наскільки вони реалізують постачання озброєння, зокрема ППО, які були нам обіцяні", – пояснив він.

У росіян буде шок

Андрій Піонтковський також зауважив, що коли ЗСУ звільнять Херсон від окупантів, у Росії буде справжній шок. Це спричинить повне падіння "піраміда брехні" як всередині Кремля, так і в російському суспільстві. "Але до кінцевої перемоги залишиться дуже багато часу і жертв. Тому потрібно підштовхувати людей, які після взяття Херсона зрозуміють, що війна програна", – зазначив Андрій Піонтковський.

Він пояснив, що необхідно "натякнути" представникам російської політичної еліти, що їм не обов'язково гинути разом з Путіним. У результаті вони здадуть президента Росії та деяких його посіпак, і на тому все почне завершуватися.

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