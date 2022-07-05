Однак в окупантів нічого не вийшло. Про це на стрімі 24 каналу з Романом Цимбалюком сказав російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Обстріл Бєлгорода – це абсолютна провокація. Вони ж обіср**лися повністю,

– переконаний Піонтковський.

Річ у тім, що про цю "акцію" не попередили ані губернатора міста, ані редакцію "Першого каналу".

"Перший сюжет називався "А що там сталося?", губернатор "вичавлював" якісь імпровізовані фрази "Це напевно ППО, і її уламки розсипалися містом...", – сказав публіцист.

Лише увечері прессекретарка МЗС країни-агресорки Марія Захарова зрозуміла, що в усьому потрібно звинувачувати українських військових. Вона заявила, що провокації на території Росії влаштували Київ та "західні куратори". Захарова відкрито пригрозила відповіддю.

Путіну не вдасться зламати українців

За словами Піонтковського, наразі Москва розривається між двома імпульсами:

Спершу намагалася змусити західних політиків закликати Зеленського "до миру". Це не вдалося.

Тепер випробовує інший спосіб – залякати населення терором, щоб воно завило і вимагало у свого керівництва підписати якусь мирну угоду.

Путін вкотре демонструє повне нерозуміння українського народу. Навіть якщо він скине бомбу! Це буде жахливий злочин, внаслідок якого загине 500 тисяч людей – це нічого не змінить ні у війні, ні у рішучості українців перемогти,

– резюмував він.

Удар по Бєлгороду: коротко

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