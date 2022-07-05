Однако у оккупантов ничего не получилось. Об этом на встрече 24 канала с Романом Цимбалюком сказал российский публицист Андрей Пионтковский.
Интересно знать У российского общества будет шок, – Пионтковский о деоккупации Херсона
Обстрел Белгорода – это абсолютная провокация. Они же обоср*лись полностью,
– убежден Пионтковский.
Дело в том, что об этой "акции" не предупредили ни губернатора города, ни редакцию "Первого канала".
"Первый сюжет назывался "А что там произошло?", губернатор "выжимал" какие-то импровизированные фразы "Это наверняка ПВО, и ее обломки рассыпались по городу...", – сказал публицист.
Лишь вечером пресс-секретарь МИД страны-агрессора Мария Захарова поняла, что во всем нужно винить украинских военных. Она заявила, что провокации на территории России устроили Киев и "западные кураторы". Захарова открыто пригрозила ответом.
Путину не удастся сломать украинцев
По словам Пионтковского, Москва разрывается между двумя импульсами:
- Сначала пыталась вынудить западных политиков призвать Зеленского "к миру". Это не удалось.
- Теперь испытывает другой способ – запугать население террором, чтобы оно взвыло и требовало у своего руководства подписать какое-то мирное соглашение.
Путин еще раз демонстрирует полное непонимание украинского народа. Даже если он сбросит бомбу! Это будет ужасное преступление, в результате которого погибнет 500 тысяч человек – это ничего не изменит ни в войне, ни в решимости украинцев победить.
– резюмировал он.
Удар по Белгороду: коротко
- 3 июля в российском Белгороде раздались громкие "хлопки". После них над городом скопились тучи дыма.
- По официальной информации, в результате удара умерли 5 человек. Впоследствии стало известно, что среди погибших – семья, переехавшая из села Цуповка Харьковской области.
- Горожане в панике и требуют объяснений у местных властей. "Как после такого нам спать спокойно?" – спрашивают они.
- Неудивительно, что авторами этого "спектакля" являются россияне. В традиционной манере они хотели обвинить во всем ВСУ. Однако есть красноречивые доказательства наглой лжи со стороны оккупантов. Так, у пострадавших в результате ночных обстрелов зданиях Белгорода застряли фрагменты российского ЗРПК "Панцирь С1". Дело в том, что на вооружении у Украины такой техники просто нет.
- По словам украинского эксперта и блогера Алексея Копытько, ударом по Белгороду Кремль решает несколько задач: перекрывает сюжет с обстрелами Кременчуга, Одесской области, других городов, в первую очередь – в западных СМИ. Украине это не нужно.
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