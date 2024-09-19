Проблемой также является присутствие в России большого количества национальностей и народов со своими традициями. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский, отметив, что в стране-агрессоре не работает и не сможет заработать и федеративное устройство через исполнительную и законодательную власть, который бы был залогом демократии.

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Почему в России никогда не будет демократии

Политолог объяснил, что демократия – это то, к чему стремятся все государства. Россиянам не хватает иномарок, зарубежных продуктов, денег и т.д. Однако преимущество в демократии заключается совсем в другом.

В стране-агрессоре плохо работает судебная система. Есть граница, которая касается сферы государственных интересов. Россиянин будет хорошо и спокойно жить, если не будет в нее вмешиваться. Участвуешь в выборах – вот и хорошо. Иногда население может говорить, что в стране мало партий, но большинство все равно голосует за правящую партию "Единая Россия".

А точно ли нам кажется, что в России хотят варианта демократии, который, например, существует в Швейцарии? Возможна ли модель Швейцарии с кантонами и местными референдумами быть в стране с наибольшим количеством различных национальностей, культур, традиций и религий, которая имеет конфликтный потенциал?,

– заметил Вигиринский.

Демократия, по мнению политолога, может быть организована на уровне города-государства, то есть небольшого объединения, где все знают друг друга. Демократия требует не унитарной, а федеративной формы с определенным распределением сфер и полномочий. Тогда уже на местном локальном уровне люди решают свои проблемы, а вопросы глобальной безопасности относятся к федеративному уровню.

Примером федеративной формы является США, где администрация президента ведет внешнюю политику, а все, что касается внутреннего уклада – в широком спектре полномочий относятся к власти штатов, ведь они местные проблемы знают лучше, чем общегосударственные.

Россия тоже имеет федеративную форму правления, где субъекты регионов в своих, скажем, маленьких феодальных уделах обеспечивают стабильность. А вот на общегосударственном уровне, где есть общая политика, налогообложения, международная политика и сфера безопасности – это вопрос компетенции исполнительной и законодательной ветви власти,

– подчеркнул Вигиринский.