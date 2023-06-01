Оккупанты уменьшили количество атак на позиции украинской армии. Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Олег Жданов.

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"Первое, в связи с происходящим ротацией войск. Там вагнеровцы пытаются оставить свои позиции, хотя у них это не совсем получается. Второе то, что наша артиллерия, по крайней мере, южную половину Бахмута уже держит под огневым контролем", – сказал Жданов.

По словам военного эксперта, любое перемещение крупных или средних групп врага накрывается или контролируется огневыми средствами ВСУ. И это очень усложняет перемещение противника. А поскольку артиллерия россиян фактически полностью разрушила Бахмут, то оккупантам негде спрятаться и закрепиться.

Эти два фактора – ротационные меры и невозможность защититься или зацепиться за какие-то позиции в Бахмуте – не позволяют противнику продолжать в том же темпе с тем же натиском атаковать наши позиции,

– убежден Олег Жданов.

Поэтому, считает он, интенсивность боевых действий немного снизилась.

Что происходит на Бахмутском направлении: смотрите видео

ВСУ разрушают планы россиян

Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин 1 июня заявил, что значительная часть его бойцов вышла из Бахмута. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона заявила, что главарю вагнеровцев не удается выполнить свои обещания и планы.

"Определенные подразделения еще остаются на Бахмутском направлении. Следует сказать, что мы недавно заняли вокруг Бахмута господствующие высоты", – сказала Маляр.

Благодаря этому Вооруженные Силы Украины нарушают все планы врага и очень сильно мешают ему их реализовывать.

"Поэтому с 1 июня дату они перенесли на 10", – подчеркнула заместитель министра обороны Украины.

"Затишье" в Бахмуте нет

Анна Маляр отметила, что россияне в настоящее время снизили наступательную активность на некоторых направлениях. В то же время оккупанты продолжают артиллерийские и минометные обстрелы, а также наносить удары из авиации. Речь, в частности, и о Бахмутском направлении.

Если проанализируем Бахмутское направление, может показаться по новостям, что там якобы какое-то "затишье" происходит, но на самом деле это не так,

– рассказала заместитель министра обороны Украины.

Какая ситуация на Бахмутском направлении