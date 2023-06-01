Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ, тактический медик Егор Фирсов. К сожалению, мужчина не выжил. В городе еще остаются гражданские, в частности дети, которые находятся под постоянной угрозой.

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"Поранили 90-летнего дедушку, ехавшего в "Жигули". Он пережил Вторую мировую и другие беды XX века, но не пережил оккупантов и войну. Они подбили его", – поделился Фирсов.

Военный подчеркнул, что ПТУР применяется против танков, но россияне лупят ею просто по любой мишени, которую видят.

Под Бахмутом "горячо"

В Бахмутском районе никакого затишья нет. Продолжается постоянная перестрелка из САУ, РСЗО, танков и т. д.

"Они "насыпают" нам, а мы – им", – констатировал Фирсов.

Обратите внимание! Главной атакующей силой в Бахмуте были боевики ЧВК "Вагнера", но они понесли колоссальные потери и теперь стремятся восстановиться. 25 мая стало известно об их уходе из окрестностей города-крепости. Глава наемников Евгений Пригожин анонсировал это еще в начале мая из-за "снарядного голода".

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