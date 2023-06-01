Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ, тактичний медик Єгор Фірсов. На жаль, чоловік не вижив. Загалом у місті ще залишаються цивільні, зокрема діти, які перебувають під постійною загрозою.

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"Поранили 90-річного дідуся, який їхав у "Жигулі". Він пережив Другу світову та інші халепи XX сторіччя, але не пережив окупантів і війну. Вони підбили його", – поділився Фірсов.

Військовий наголосив, що ПТКР застосовується проти танків, але росіяни луплять нею просто по будь-якій мішені, що бачать.

Під Бахмутом "гаряче"

У Бахмутському районі ніякого затишшя немає. Триває постійне перестрілювання із САУ, РСЗВ, танків тощо.

"Вони "насипають" нам, а ми – їм", – констатував Фірсов.

Ситуація в Бахмуті: останні новини

  • Росія за 10 місяців боїв змогла захопити майже весь Бахмут, проте виснаження окупантів може зіграти з ними злий жарт. За останні дні відбулось суттєве зменшення боїв. Усього 2 – 3 боєзіткнення.
  • Українські захисники продовжують наступати на флангах Бахмута. Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський поділився відео, де бійці 3 штурмової бригади проводять вдалу операцію біля околиць міста-фортеці.
  • Однак російські окупанти відчайдушно прагнуть відновити боєздатність свого особового складу в Бахмуті. Замість вагнерівців туди відправляють різні добровольчі об'єднання, ПВК різного типу ("Факел", "Патріот", "Ветеран"), "Бойовий армійський резерв країни" (БАРС), територіальні війська тощо.