Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ, тактичний медик Єгор Фірсов. На жаль, чоловік не вижив. Загалом у місті ще залишаються цивільні, зокрема діти, які перебувають під постійною загрозою.

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"Поранили 90-річного дідуся, який їхав у "Жигулі". Він пережив Другу світову та інші халепи XX сторіччя, але не пережив окупантів і війну. Вони підбили його", – поділився Фірсов.

Військовий наголосив, що ПТКР застосовується проти танків, але росіяни луплять нею просто по будь-якій мішені, що бачать.

Під Бахмутом "гаряче"

У Бахмутському районі ніякого затишшя немає. Триває постійне перестрілювання із САУ, РСЗВ, танків тощо.

"Вони "насипають" нам, а ми – їм", – констатував Фірсов.

Зверніть увагу! Головною атакувальною силою в Бахмуті були бойовики ПВК "Вагнера", але вони зазнали колосальних втрат і тепер прагнуть відновитись. 25 травня стало відомо про їхній відхід з околиць міста-фортеці. Очільник найманців Євгєній Пригожин анонсував це ще на початку травня через "снарядний голод".

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