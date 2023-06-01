Окупанти зменшили кількість атак на позиції української армії. Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Олег Жданов.

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"Перше, у зв'язку з тим, що відбувається ротація військ. Там вагнерівці намагаються залишити свої позиції, хоча в них це не зовсім виходить. Друге те, що наша артилерія, принаймні, південну половину Бахмута вже тримає під вогневим контролем", – сказав Жданов.

За словами військового експерта, будь-яке переміщення великих чи середніх груп ворога накривається або контролюється вогневими засобами ЗСУ. І це дуже ускладнює переміщення противника. А оскільки артилерія росіян фактично вщент зруйнувала Бахмут, то окупантам немає де сховатися і закріпитися.

Оці два фактори – ротаційні заходи й неможливість захиститися чи зачепитися за якісь позиції в Бахмуті – не дають змогу противнику продовжувати в тому ж самому темпі з тим самим натиском атакувати наші позиції,

– переконаний Олег Жданов.

Через те, вважає він, інтенсивність бойових дій трохи знизилася.

Що відбувається на Бахмутському напрямку: дивіться відео

ЗСУ руйнують плани росіян

Глава ПВК "Вагнера" Євген Пригожин 1 червня заявив, що значна частина його бійців вийшла з Бахмута. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону заявила, що ватажку вагнерівців не вдається виконати свої обіцянки й плани.

"Певні підрозділи ще залишаються на Бахмутському напрямку. Варто сказати, що ми нещодавно зайняли довкола Бахмута панівні висоти", – сказала Маляр.

Завдяки цьому Збройні Сили України порушують всі плани ворога й дуже сильно заважають йому їх реалізовувати.

"Тому з 1 червня дату вони перенесли на 10", – наголосила заступниця міністра оборони України.

"Затишшя" у Бахмуті немає

Ганна Маляр зазначила, що росіяни нині зменшили наступальну активність на деяких напрямках. Водночас окупанти продовжують артилерійські та мінометні обстріли, а також завдавати ударів з авіації. Мовиться, зокрема, і про Бахмутський напрямок.

Якщо проаналізуємо Бахмутський напрямок, може здатися по новинах, що там нібито якесь "затишшя" відбувається, але насправді це не так,

– розказала заступниця міністра оборони України.

Яка ситуація на Бахмутському напрямку