Первая леди Елена Зеленская призналась, что среди окружения президента Владимира Зеленского нет людей, которых она ненавидит. В то же время есть те, кому жена главы государства не симпатизирует.

Зеленская в интервью объяснила, что неприязнь – это ее личные ощущения. Поэтому она может ошибаться, поскольку не знает, на сколько конкретный человек из окружения ее мужа является профессионалом своего дела.

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Зеленский годами дает людям последний шанс

В команде Зеленского есть люди, которых его жена считает подозрительными и не доверяет им. Она говорит об этом мужу, если он сам спрашивает.

Я всегда думаю о том, что, возможно, я не знаю профессиональных качеств этого человека. Я сейчас буду что-то там рассказывать, а потом это может повлиять на судьбу человека. Зачем мне это делать,

– сказала первая леди.

Она отметила, что Зеленский очень терпеливый.

"Он может даже принять решение о том, что уже все, но дать себе еще время на размышления. Было на нашем пути много таких случаев, когда он годами давал человеку последний шанс. Потом так больно, но навсегда", – рассказала супруга президента.

Зеленская считает, что ее муж все видит лучше ее, поэтому она может не вмешиваться.

Команда иногда не договаривает президенту

Первая леди не считает, что президенту устраивают "теплые ванны". Иногда его окружение боится что-то договорить до конца, но в итоге Зеленский сам находит ответ.

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Иногда боятся за свою шкуру, потому что гонец, который принес плохую весть – должен быть казнен. Подставляют? Я все же надеюсь, что нечаянно,

– отметила Зеленская.

Она добавила, что люди порой такие глупости делают, что вообще не понятно, как такое пришло в голову.