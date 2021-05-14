Перша леді Олена Зеленська зізналася, що серед оточення президента Володимира Зеленського немає людей, яких вона ненавидить. Водночас є ті, кому дружина глави держави не симпатизує.

Зеленська у інтерв'ю пояснила, що неприязнь – це її особисті відчуття. Тому вона може помилятися, оскільки не знає, на скільки конкретна людина з оточення її чоловіка є професіоналом своєї справи.

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Зеленський роками дає людям останній шанс

У команді Зеленського є люди, яких його дружина вважає підозрілими та не довіряє їм. Вона говорить про це чоловіку, якщо той сам питає.

Я завжди думаю про те, що, можливо, я не знаю професійних якостей цієї людини. Я зараз буду щось там розповідати, а потім це може вплинути на долю людини. Навіщо мені це робити,

– сказала перша леді.

Вона зазначила, що Зеленський дуже терпеливий.

"Він може навіть ухвалити рішення про те, що вже все, але дати собі ще час на роздуми. Було на нашому шляху багато таких випадків, коли він роками давав людині останній шанс. Потім так боляче, але назавжди", – розповіла дружина президента.

Зеленська вважає, що її чоловік все бачить краще за неї, тому вона може не втручатись.

Команда іноді не договорює президенту

Перша леді не вважає, що президенту влаштовують "теплі ванни". Іноді його оточення боїться щось договорити до кінця, але зрештою Зеленський сам знаходить відповідь.

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Іноді бояться за свою шкуру, тому що гонець, який приніс погану звістку – має бути страчений. Підставляють? Я все ж таки сподіваюсь, що ненавмисно,

– наголосила Зеленська.

Вона додала, що люди часом таки дурниці роблять, що взагалі не зрозуміло, як таке спало на думку.