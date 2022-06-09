"Есть мухомор красный в точку белую": как сюжет 24 канала за 2010 год попал в тренды тиктока
В тектоке уже стал вирусным тренд, где слова волынской знахарки о мухоморах наложены на музыку. Но мало кто знает, что эти слова из сюжета 24 канала, вышедшего еще в 2010 году.
Слова волынской знахарки креативные пользователи сети наложили на мелодию песни Candy Shop американского рэпера 50 Cent. По состоянию на 9 июня под этот звук в тиктоке появилось более 7 тысяч видео.
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О чем был оригинальный сюжет
Еще в далеком 2010 году журналисты 24 канала пообщались с Марией Мегель – знахаркой из Волыни, которая в свое время вылечила горло настойкой из мухоморов. После этого она начала активно собирать грибы и делать настойку, которую раздавала местным жителям.
Журналисты расспросили знахарку о процессе изготовления настойки. И именно этот момент сюжета и стал основой для тренда в тиктоке, который появился только теперь.
Чтобы не в дождливую погоду брать, а в солнечную погоду, потому что вода дает, если нарвать в дождливую погоду, дает кислоту, брожение, в то время как их залить водкой. Есть мухомор красный в точку белую, есть мухомор желтый в точку белую, есть мухомор белый в точку белую, но я беру только красные в белую точку,
– рассказала тогда знахарка.
Из интересного – знахарка тогда еще рассказывала, что передала баночку мухоморов сыну в Москву.
Сюжет 24 канала о волынской знахарке: смотрите видео
Как сюжет стал трендом
Весной 2022 года в сети появился трек, где на мелодию песни Candy Shop американского рэпера 50 Cent наложили тот момент сюжета, где знахарка Мария Мегель рассказывает о том, какие мухоморы она собирает. Трек быстро стал популярным и под него появилось немало видео в тиктоке.
Сюжет 24 канала стал основой нового тренда: смотрите видео
Например, под этот звук начали появляться видео об украинских политиках. И не только.
Политики в трендах тиктока: смотрите видео
В новый тренд попали даже военные Вооруженных Сил, которыми увлекаются украинцы.
Украинские военные в новом тренде: смотрите видео
Некоторые пользователи сети креативно подошли к созданию новых видео.
Пес Патрон и новый тренд: смотрите видео
В тренд попал даже активист Сергей Стерненко, о котором россияне создали немало фейков. Один из таких – пост о погибшем российском оккупанте, на который добавили фото Стерненко из больницы.
Сергей Стерненко и тренд "есть мухомор": смотрите видео
Под этот звук свои снимают даже звезды украинского шоу-бизнеса. К примеру, одной из таких является певица Злата Огневич.
Злата Огневич и новый тренд тиктока: смотрите видео
В то же время некоторые пользователи довольно креативно подходят к созданию новых видео, поэтому можно даже увидеть иллюстрацию – как именно выглядят те же "мухоморы". Вот одно из таких видео, которое не обошло военно-политическими событиями в этом году.
Как выглядят те же "мухоморы": смотрите видео
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