"Есть мухомор красный в точку белую": как сюжет 24 канала за 2010 год попал в тренды тиктока

В тектоке уже стал вирусным тренд, где слова волынской знахарки о мухоморах наложены на музыку. Но мало кто знает, что эти слова из сюжета 24 канала, вышедшего еще в 2010 году.

Слова волынской знахарки креативные пользователи сети наложили на мелодию песни Candy Shop американского рэпера 50 Cent. По состоянию на 9 июня под этот звук в тиктоке появилось более 7 тысяч видео.

Интересно Оккупанты понемногу сходят с ума и записывают тиктоки под песню об ВСУ: эпическое видео

О чем был оригинальный сюжет

Еще в далеком 2010 году журналисты 24 канала пообщались с Марией Мегель – знахаркой из Волыни, которая в свое время вылечила горло настойкой из мухоморов. После этого она начала активно собирать грибы и делать настойку, которую раздавала местным жителям.

Журналисты расспросили знахарку о процессе изготовления настойки. И именно этот момент сюжета и стал основой для тренда в тиктоке, который появился только теперь.

Чтобы не в дождливую погоду брать, а в солнечную погоду, потому что вода дает, если нарвать в дождливую погоду, дает кислоту, брожение, в то время как их залить водкой. Есть мухомор красный в точку белую, есть мухомор желтый в точку белую, есть мухомор белый в точку белую, но я беру только красные в белую точку,

– рассказала тогда знахарка.

Из интересного – знахарка тогда еще рассказывала, что передала баночку мухоморов сыну в Москву.

Сюжет 24 канала о волынской знахарке: смотрите видео

Как сюжет стал трендом

Весной 2022 года в сети появился трек, где на мелодию песни Candy Shop американского рэпера 50 Cent наложили тот момент сюжета, где знахарка Мария Мегель рассказывает о том, какие мухоморы она собирает. Трек быстро стал популярным и под него появилось немало видео в тиктоке.

Сюжет 24 канала стал основой нового тренда: смотрите видео

Например, под этот звук начали появляться видео об украинских политиках. И не только.

Политики в трендах тиктока: смотрите видео

В новый тренд попали даже военные Вооруженных Сил, которыми увлекаются украинцы.

Украинские военные в новом тренде: смотрите видео

Некоторые пользователи сети креативно подошли к созданию новых видео.

Пес Патрон и новый тренд: смотрите видео

В тренд попал даже активист Сергей Стерненко, о котором россияне создали немало фейков. Один из таких – пост о погибшем российском оккупанте, на который добавили фото Стерненко из больницы.

Сергей Стерненко и тренд "есть мухомор": смотрите видео

Под этот звук свои снимают даже звезды украинского шоу-бизнеса. К примеру, одной из таких является певица Злата Огневич.

Злата Огневич и новый тренд тиктока: смотрите видео

В то же время некоторые пользователи довольно креативно подходят к созданию новых видео, поэтому можно даже увидеть иллюстрацию – как именно выглядят те же "мухоморы". Вот одно из таких видео, которое не обошло военно-политическими событиями в этом году.

Как выглядят те же "мухоморы": смотрите видео

К теме предлагаем вспомнить, как звездой тиктока стал кот Степан: смотрите видео