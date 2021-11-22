Об этом в программе Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказал депутат от "Слуги народа" Егор Чернев. Украина должна готовиться к любой ситуации.
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"У нас есть несколько планов развития событий. В частности, военный, экономический, дипломатический", – рассказал нардеп.
Как Украина готовится к наступлению
По словам Чернева, Украина должна готовиться на внутриполитической арене. Сейчас уже выстроена эшелонированная оборона не только по линии разграничения, но и по всей длине с российской границей. В то же время государство усиливает границу с Беларусью.
Как рассказал депутат, оборону нужно укреплять не только собственным оружием, но и зарубежных партнеров. Украина уже проводит двусторонние переговоры по поставкам новейшего вооружения.
В частности, с США, Великобританией и Турцией.
В то же время в дипломатическом направлении Украина прорабатывает то, как на российскую агрессию может отреагировать Запад. Чернев подытожил, что в этом направлении реакция является достаточно четкой.
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Вероятное нападение России: что известно
- Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия сконцентрировала на границе с Украиной 92 тысячи военных.
- Атака Кремля может предусматривать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки с десантными ударами на Востоке, десантными нападениями в Одессе и Мариуполе и меньшим вторжением через Беларусь.
- Любая физическая атака будет происходить только после серии психологических операций. Москва уже начала их проводить, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине и подорвать обороноспособность.
- В США встревожены из-за военной активности России вблизи границы с Украиной. Там обеспокоены и заявлениями, которые звучат из Кремля.