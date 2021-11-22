Про це у програмі Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі розповів депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв. Україна повинна готуватися до будь-якої ситуації.
До теми Росія готується напасти на Україну на початку 2022 року, – розвідка
"У нас є кілька планів розвитку подій. Зокрема, військовий, економічний, дипломатичний", – розповів нардеп.
Як Україна готується до наступу
За словами Чернєва, Україна повинна готуватися на внутрішньополітичній арені. Наразі вже вибудувана ешелонована оборона не тільки по лінії розмежування, але й по всій довжині з російським кордоном. Водночас держава посилює кордон з Білоруссю.
Як розповів депутат, оборону потрібно укріплювати не тільки власною зброєю, але й закордонних партнерів. Україна вже проводить двосторонні переговори щодо постачання новітнього озброєння.
Зокрема, зі США, Великою Британією та Туреччиною.
Водночас у дипломатичному напрямку Україна пропрацьовує те, як на російську агресію може відреагувати Захід. Чернєв підсумував, що у цьому напрямку реакція є досить чіткою.
Дізнайтеся більше Є високий ризик дестабілізації на Донбасі взимку, – Захід та розвідка Міноборони
Ймовірний напад Росії: що відомо
- Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія сконцентрувала на кордоні з Україною 92 тисячі військових.
- Атака Кремля може передбачати авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки з десантними ударами на Сході, десантними нападами в Одесі та Маріуполі й меншим вторгненням через Білорусь.
- Будь-яка фізична атака відбуватиметься тільки після серії психологічних операцій. Москва вже почала їх проводити, аби дестабілізувати ситуацію в Україні та підірвати обороноздатність.
- У США занепокоєні через військову активність Росії поблизу кордону з Україною. Там стурбовані й заявами, які лунають з Кремля.