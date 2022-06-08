Есть несколько признаков, что россияне не собираются долго оставаться в Мелитополе, – мэр

Планы россиян по длительной оккупации Мелитополя начинают проваливаться. Враг готовится к отступлению к тому, как его начнут прогонять ВСУ.

Ранее стало известно, что российские кафиры покинули все блокпосты в Мелитопольском районе. Враг боится наступления ВСУ, а русские солдаты вспомнили переживающих за сохранение своей жизни.

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Оккупанты не собираются задерживаться в Мелитополе

Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, россияне сообщили горожанам о том, что собираются провести так называемый "референдум" и присоединить оккупированную территорию Запорожья к России. Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

Вместе с тем, они понимают, что долго держать атаки ВСУ не смогут, поэтому начали вести жесткую пропагандистскую войну. Даже под дулами автоматов врагу не удастся собрать людей на псевдореферендум, поэтому они активизировали уловки. Впрочем, долго ли это будет продолжаться – открытый вопрос.

Есть несколько признаков, что они не будут долго в Мелитополе. Первая – вывоз ворованного зерна по железной дороге, это скорее. Второе – они "снялись" с блокпостов в районе, они есть только в Мелитополе и у дорог государственного значения,

– сказал Федоров.

Он добавил, что ВСУ создали россиянам безумные проблемы на Херсонщине, поэтому кафиры хотят перегруппировать свои силы и попытаться удержать под своим контролем временно оккупированную территорию Херсонской области.

Ситуация на оккупированных территориях: коротко о последних новостях

В Херсонской области российские кафиры собрались праздновать "день России" в то время, как в некоторых районах очень сложная гуманитарная ситуация. Впрочем, дух украинцев врага сломать не удается – на сотрудничество с ним и на получение российского паспорта люди не идут даже за деньги. Кроме того, в городе постоянно появляются украинские флаги и листовки, предупреждающие оккупантов о близкой смерти.

В Мариуполе ситуация просто катастрофическая. Людям не хватает пищи и воды, санитарные условия просто ужасающие. В городе практически нет врачей , поэтому кафиры начали просить идти на работу пенсионеров.

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