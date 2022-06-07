Есть несколько вариантов, – Зеленский объяснил, с кем Украина ведет переговоры по экспорту зерна

Российские оккупанты до сих пор блокируют порты, что делает невозможным экспорт украинского зерна. Президент Владимир Зеленский рассказал детали переговоров по их разблокировке.

Глава государства рассказал, что Украина ведет переговоры о беспрепятственном вывозе зерна из ряда стран и с Организацией Объединенных Наций. Однако главным гарантом остается оружие, которое наша страна получает от партнеров.

Путину нельзя верить, – Кулеба об обещаниях не использовать торговые пути для атаки Одессы

Украина готова экспортировать зерно

Зеленский заявил, что вопрос разблокировки портов для Украины важен, ведь наше государство готово отпускать зерно.

У нас сейчас информационный нарратив России о том, что дефицит пищевых продуктов – из-за Украины, из-за того, что мы не вывозим. Это неправда, и вы прекрасно об этом знаете,

– добавил президент

Он подчеркнул, что страна-агрессорка пытается распространять этот фейк в государствах Африки, Азии и Европы, где могут возникнуть дефицит пищевых продуктов. Глава государства обсуждал разблокировку украинских портов с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

"Нам нужно, чтобы был коридор безопасности для кораблей. Чтобы флот того или иного государства обеспечил вывоз этого зерна. И мы говорили и с Британией, и с Турцией. Турция сейчас находит формат, как предоставить нам гарантии", – отметил Зеленский.

Президент добавил, что представители Турции и России во время встречи в Анкаре могут поднять вопрос гарантий безопасности для турецкого флота при вывозе украинского зерна.

Заметьте , Турция может стать посредником в деблокаде портов для вывоза зерна.

Украина изучает другие пути экспорта

По словам Зеленского, Украина также изучает альтернативные пути экспорта зерна, поскольку есть несколько вариантов, как его вывозить.

"Мы ведем переговоры с близкими странами, со странами Балтии, с Польшей по вывозу небольшого объема Укрзализныцей. Но это не устраивает ни нас, ни их. И риски дефицита могут быть из-за длительного вывоза", – заявил президент.

Он отметил, что порты по-прежнему остаются приоритетным направлением для транспортировки украинского зерна. Так ведь его могут очень быстро вывезти.

"Если сейчас у нас 22-25 миллионов тонн заблокированы, то осенью у нас может быть уже 75 миллионов тонн. Что будем делать? Поэтому без портов не сможем", - добавил Зеленский.

По словам главы государства, мощнейшей гарантией беспрепятственного вывоза украинского зерна остается оружие. Ее разместят для разблокировки водных коридоров.

Мы над этим работаем с конкретными государствами по поводу конкретных противокорабельных систем и понемногу уже получаем – могу это констатировать. Я считаю, что это лучшая гарантия,

– заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина использует это оружие не для угроз, а для того, чтобы продемонстрировать возможности оперативного ответа на вероятные провокации со стороны России. Зеленский не видит других гарантий, кроме мировых стран, ООН и украинского оружия, сосредоточенного у разблокированных коридоров.

По теме – по информации Bloomberg, Турция и Россия договорились об экспорте зерна из порта Одессы: смотрите видео