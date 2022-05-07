Есть одна страна, где не можем остановить швартовку – Кулеба о корабле россиян с краденым зерном

Российские убийцы воруют и вывозят украинское зерно. Они пробуют продать зерно на международных рынках.

Украина борется с этой проблемой. Об этом 7 мая сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Рада", передает 24 канал.

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"Есть даже определенные успехи. Например, был один из кораблей, который, по нашему мнению, вез украденное зерно в Египет. Мы сделали так, чтобы его не приняли", – сказал Кулеба.

Кто может принять украденное

Министр отметил, что после этого корабль с зерном прибегал к определенным маневрам и пытался попасть в порты других стран. Тем не менее, Украина следит за ним.

Единственная страна, в которой мы не можем остановить швартовку такого судна – это Сирия. Это самый близкий союзник России. Однако со всеми другими странами мы работаем, чтобы никто из них не обольщался украденным украинским зерном,

– рассказал Кулеба.

Во многих странах может быть голод

По словам, министра сейчас встал вопрос продовольственной безопасности из-за российской агрессии против нашего государства. Украина не может полноценно экспортировать свое зерно. Речь идет о подсолнечном масле и кукурузе, о других сельскохозяйственных продуктах. Министр отметил, что на эту продукцию во многих странах серьезно выросли цены.

"ООН прогнозирует, что в некоторых странах из-за этого будет голод. То есть, российская агрессия имеет глобальные негативные последствия на продовольственную безопасность. Наша задача как Министерства иностранных дел совместно с Министерством агропромышленной политики помочь построить альтернативные маршруты экспорта для украинских производителей", – обьяснил Кулеба.

Он рассказал, что следует разблокировать пути продажи зерна, насытить мировой рынок и спасти людей от голода и недоедания.

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Россия не сможет компенсировать

Министр сказал, что, насколько ему известно, этот сезон очень трудный в плане урожайности для мира, поэтому каждое зерно и литр масла будет на вес золота. Поэтому международные организации руководствуются логикой, что нужно как можно больше насытить рынок, а не вводить новые ограничения.

Однако Кулеба подчеркнул, что Россия не сможет компенсировать потери от отсутствия украинского экспорта своим зерном. Мир растет и потребляет все больше еды.

Кулеба добавил, что МИД совместно с Министерством инфраструктуры помогли построить альтернативные маршруты для украинских агропромышленных товаров. Это сложные уговоры и логистика, но она работает.

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