Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире 24 Канала рассказал, что для создания современного оружия России нужны авионика, компьютерные системы, большое количество комплектующих. Всего этого она не производит, но это есть в Китае.

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Китай стал хабом для России



Пендзин отметил, что если бы Китай действительно захотел остановить войну России против Украины, он мог бы сделать это очень быстро.



Россия чрезвычайно зависима от китайских поставок. Формально Китай не участвует в войне, но на практике – помогает России воевать. Поэтому санкционное давление эффективно только тогда, когда оно всеобъемлющее,

– сказал Олег Пендзин.



Он подчеркнул: если есть огромная "открытая калитка", через которую можно свободно перевозить, закупать все необходимое – то это не настоящее давление на Россию.

Кроме того, Китай стал главным хабом для поставок в Россию, в частности, американских и европейских комплектующих, которые сегодня используются в российской военной технике.

Фесенко добавил, что Северная Корея также не осуществляет никаких действий без молчаливого согласия Китая. Поставка оружия, боеприпасов, ракет, а также отправка северокорейских военных в Россию – все это происходит с молчаливого согласия Си Цзиньпина.