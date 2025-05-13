Лидеры государств, которые приехали на парад в Москву, скорее всего, прибыли не к Путину, а к Си Цзиньпину. Как заметил 24 Каналу главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, именно его присутствие было гарантией безопасности для других.

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Что было показательным на параде

Присутствие президента Китая на параде продемонстрировало, что все-таки диалог между Москвой и Пекином есть. Интересно, что Владимир Путин не встретил Си Цзиньпина в аэропорту. Можно провести аналогию с визитом Михаила Горбачева в 1989 году в Западную Германию.

Он понимал, что для того чтобы достичь договоренностей с Западной Германией, добиться ее экономической поддержки для СССР надо пожертвовать Эрихом Гонеккером – главой Германской Демократической Республики. Тогда Горбачев приезжал, чтобы сказать, что Гонеккеру надо уйти.

Возможно, что-то похожее Си Цзиньпин мог сказать Путину. Мол, он мешает ему договариваться с ЕС. Но если бы это было правдой, то вряд ли Си приехал бы на парад. Поэтому пока Китай не готов жертвовать Путиным,

– подчеркнул Иван Ус.

Однако, это не означает, что Китай является союзником России. Например, в 2024 году Украина заплатила Пекину огромную сумму за дроны. Если бы Китай однозначно был партнером Путина, то не продал бы дроны. Поэтому для Си Цзиньпина важна собственная выгода.

Поляризация мира очень чувствуется. А те страны, которые приехали на парад, скорее всего, сделали это, чтобы показать свое присутствие Си Цзиньпину. Показательно, что в Москву не приехали президенты Азербайджана, Индии. Понятно, что Индия также дает сигнал, что не планирует оставаться рядом с россиянами.

Напомним, во время визита в Россию Си Цзиньпин провел переговоры с Путиным. Они говорили об углублении сотрудничества, строительство заводов, а также о войне в Украине. Китай поддержал слова российского диктатора о важности "устранения причин конфликта".