Лідери держав, які приїхали на парад до Москви, скоріш за все, прибули не до Путіна, а до Сі Цзіньпіна. Як зауважив 24 Каналу головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, саме його присутність була гарантією безпеки для інших.

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Що було показовим на параді

Присутність президента Китаю на параді продемонструвала, що все-таки діалог між Москвою та Пекіном є. Цікаво, що Владімір Путін не зустрів Сі Цзіньпіна в аеропорту. Можна провести аналогію з візитом Михайла Горбачова у 1989 році до Західної Німеччини.

Він розумів, що для того аби досягти домовленостей із Західною Німеччиною, добитися її економічної підтримки для СРСР треба пожертвувати Еріхом Гонеккером – очільником Німецької Демократичної Республіки. Тоді Горбачов приїжджав, щоб сказати, що Гонеккеру треба піти.

Можливо, щось схоже Сі Цзіньпін міг сказати Путіну. Мовляв, він заважає йому домовлятися з ЄС. Але якби це було правдою, то навряд чи Сі приїхав би на парад. Тому поки Китай не готовий жертвувати Путіним,

– підкреслив Іван Ус.

Однак, це не означає, що Китай є союзником Росії. Наприклад, у 2024 році Україна заплатила Пекіну величезну суму за дрони. Якби Китай однозначно був партнером Путіна, то не продав би дрони. Тому для Сі Цзіньпіна важлива власна вигода.

Поляризація світу дуже відчувається. А ті країни, які приїхали на парад, скоріш за все, зробили це, щоб показати свою присутність Сі Цзіньпіну. Показово, що до Москви не приїхали президенти Азербайджану, Індії. Зрозуміло, що Індія також дає сигнал, що не планує залишатися поруч з росіянами.

Нагадаємо, під час візиту до Росії Сі Цзіньпін провів переговори з Путіним. Вони говорили про поглиблення співпраці, будівництво заводів, а також про війну в Україні. Китай підтримав слова російського диктатора про важливість "усунення причин конфлікту".