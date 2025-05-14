Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі 24 Каналу розповів, що для створення сучасної зброї Росії потрібні авіоніка, комп’ютерні системи, велика кількість комплектуючих. Усього цього вона не виробляє, але це є в Китаї.

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Китай став хабом для Росії



Пендзин зазначив, що якби Китай справді захотів зупинити війну Росії проти України, він міг би зробити це дуже швидко.



Росія надзвичайно залежна від китайських постачань. Формально Китай не бере участі у війні, але на практиці – допомагає Росії воювати. Тому санкційний тиск ефективний лише тоді, коли він всеосяжний,

– сказав Олег Пендзин.



Він підкреслив: якщо є величезна "відкрита хвіртка", через яку можна вільно перевозити, закуповувати все необхідне – то це не справжній тиск на Росію.

Крім того, Китай став головним хабом для постачання до Росії, зокрема, американських і європейських комплектуючих, які сьогодні використовуються у російській військовій техніці.

Фесенко додав, що Північна Корея також не здійснює жодних дій без мовчазної згоди Китаю. Постачання зброї, боєприпасів, ракет, а також відправлення північнокорейських військових до Росії – усе це відбувається за мовчазної згоди Сі Цзіньпіна.