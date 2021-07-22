Есть основания, чтобы Вовк понес заслуженное наказание, – Вениславский

Существует целый ряд уголовных производств, в которых обвиняется Павел Вовк. Поэтому они должны дойти до логического конца.

Вовка должны наказать за преступления

Для начала суд должен вынести приговор. Об этом в интервью программе "Первые лица" на 24 канале рассказал Федор Вениславский.

Актуально Принимал скандальные решения: судья Сергей Вовк чувствует себя полностью безнаказанным

По его словам, новый Окружной суд, который будет осуществлять административное правосудие в пределах столицы Украины, будет точно добропорядочным и не давать поводов для обвинений, которые сейчас существуют в лице председателя ОАСКа Павла Вовка.

На мое субъективное убеждение, есть много оснований для того, чтобы Волк понес заслуженное наказание, в том числе и за те тяжелые уголовные преступления, в которых его сейчас подозревают органы досудебного расследования,

– пояснил он.

Смотрите полное интервью с Федором Вениславским на 24 канале:

Дело судьи Вовка: главное

В 2019 году правоохранительные органы обнародовали аудиозаписи, так называемые пленки Вовка. На них судьи Окружного админсуда Киева договаривались о конкретных судебных решениях.

Кроме того, на пленках слышно, как Вовк планирует со своими коллегами полностью контролировать судебную ветвь власти и влиять на развитие событий в государстве. Однако 9 июля Высший антикоррупционный суд отклонил ходатайство Национального антикорбюро по делу "пленок Вовка".