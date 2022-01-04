Речь идет о деле, связанном с гражданским расследованием деловой практики семьи Трампов. А именно – насколько честна была оценка их собственности.

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Трампа вызывают в суд по делу о финансовых махинациях

Офис генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс обнародовал запрос на показания и документы от:

Дональда Трампа-старшого (45 президента США).

Дональда Трампа-младшего (сына президента).

И Иванки Трамп (дочки политика).

Мотивация документа такова: в связи с расследованием оценки собственности, принадлежащей Трампам или контролируемой им, его семьей и его компанией Trump Organization.

Заметим, еще в декабре 2021 года было известно, что прокуратура хочет услышать показания Дональда Трампа. А вот то, что свидетельствовать должны и дети политика – новость.

Трампы же повестки будут точно обжаловать. Год назад, например, они отрицали аналогичный документ, который вызвал в суд другого сына бывшего президента – Эрика Трампа.

Обратите внимание: прокуратура США подозревает, что Трампы ложно показывали стоимость своего имущества.

Прокурор Летиция Джеймс уже 2 года пытается выяснить, не ввела ли организация Дональда Трампа в заблуждение банки и налоговые органы по стоимости своих активов.

Есть подозрение, что Трампы эту цифру либо существенно преувеличивали, чтобы оформлять выгодные ссуды, либо умаляли, чтобы экономить на налогах.