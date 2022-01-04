Речь идет о деле, связанном с гражданским расследованием деловой практики семьи Трампов. А именно – насколько честна была оценка их собственности.
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Трампа вызывают в суд по делу о финансовых махинациях
Офис генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс обнародовал запрос на показания и документы от:
- Дональда Трампа-старшого (45 президента США).
- Дональда Трампа-младшего (сына президента).
- И Иванки Трамп (дочки политика).
Мотивация документа такова: в связи с расследованием оценки собственности, принадлежащей Трампам или контролируемой им, его семьей и его компанией Trump Organization.
Трампы же повестки будут точно обжаловать. Год назад, например, они отрицали аналогичный документ, который вызвал в суд другого сына бывшего президента – Эрика Трампа.
Обратите внимание: прокуратура США подозревает, что Трампы ложно показывали стоимость своего имущества.
- Прокурор Летиция Джеймс уже 2 года пытается выяснить, не ввела ли организация Дональда Трампа в заблуждение банки и налоговые органы по стоимости своих активов.
- Есть подозрение, что Трампы эту цифру либо существенно преувеличивали, чтобы оформлять выгодные ссуды, либо умаляли, чтобы экономить на налогах.
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