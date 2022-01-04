Мовиться про справу, пов'язану з цивільним розслідуванням ділової практики родини Трампів. А саме – наскільки чесною є оцінка їхньої власності.

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Трампа викликають до суду у справі про фінансові махінації

Офіс генерального прокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс оприлюднив запит на свідчення та документи від:

Дональда Трампа-старшого (45 президента США).

Дональда Трампа-молодшого (сина президента).

Та Іванки Трамп (доньки політика).

Мотивація документу така: у зв'язку з розслідуванням оцінки власності, яка належить Трампам або контрольована ним, його родиною та його компанією Trump Organization.

Зауважимо, ще в грудні 2021 було відомо, що прокуратура хоче почути свідчення Дональда Трампа. А от те, що свідчити мають і діти політика – новина.

Трампи ж повістки точно оскаржуватимуть. Рік тому, наприклад, вони заперечили аналогічний документ, який викликав до суду іншого сина колишнього президента – Еріка Трампа.

Зверніть увагу: прокуратура США підозрює, що Трампи неправдиво показували вартість свого майна.

Прокурорка Летиція Джеймс вже 2 роки намагається з'ясувати, чи не ввела організація Дональда Трампа в оману банки й податкові органи щодо вартості своїх активів.

Є підозра, що Трампи цю цифру або суттєво перебільшували, щоб оформлювати вигідні позики, або применшували, щоб економити на податках.

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