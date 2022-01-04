Мовиться про справу, пов'язану з цивільним розслідуванням ділової практики родини Трампів. А саме – наскільки чесною є оцінка їхньої власності.
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Трампа викликають до суду у справі про фінансові махінації
Офіс генерального прокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс оприлюднив запит на свідчення та документи від:
- Дональда Трампа-старшого (45 президента США).
- Дональда Трампа-молодшого (сина президента).
- Та Іванки Трамп (доньки політика).
Мотивація документу така: у зв'язку з розслідуванням оцінки власності, яка належить Трампам або контрольована ним, його родиною та його компанією Trump Organization.
Трампи ж повістки точно оскаржуватимуть. Рік тому, наприклад, вони заперечили аналогічний документ, який викликав до суду іншого сина колишнього президента – Еріка Трампа.
Зверніть увагу: прокуратура США підозрює, що Трампи неправдиво показували вартість свого майна.
- Прокурорка Летиція Джеймс вже 2 роки намагається з'ясувати, чи не ввела організація Дональда Трампа в оману банки й податкові органи щодо вартості своїх активів.
- Є підозра, що Трампи цю цифру або суттєво перебільшували, щоб оформлювати вигідні позики, або применшували, щоб економити на податках.
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