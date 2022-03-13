Об этом отмечает глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. По его словам, информация о плохой связи получена от департамента гражданской защиты.

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В связи с тем, что и в дальнейшем остаются проблемы со связью, в департаменте гражданской защиты Черниговской ОГА просят всех оставаться в укрытиях эту ночь,

– сообщил Чаус.

По его словам, авианалет может повториться в любую минуту.

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