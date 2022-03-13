Про це наголошує очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. За його словами, інформація про поганий зв'язок є від департаменту цивільного захисту.

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У зв'язку з тим, що й надалі лишаються проблеми зі зв'язком, в департаменті цивільного захисту Чернігівської ОДА просять усіх лишатися в укриттях цю ніч,

– повідомив Чаус.

За його словами, авіаналіт може повторитися у будь-яку хвилину.

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