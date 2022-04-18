Об этом в эфире 24 канала сообщил российский правозащитник Марк Фейгин. Он подчеркнул, что сейчас власти России будут очень осторожны.

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Сложные настроения

По его мнению, на российском параде до 9 мая не будет звучать тема "победы" над Украиной. Поскольку фон очень неприятный – затоплен крейсер "Москва", "уход" из Киевской, Черниговской и Сумской областей и очень неочевидные успехи на Востоке Украины.

Он отметил, что сейчас в российском обществе сложные настроения. С одной стороны, пропагандистский "угар", а, с другой, постоянно нужно что-то объяснять.

Разочарование общества

В СМИ, которые полностью подконтрольны Кремлю, важные темы не затрагивают, поэтому все дискуссии происходят в интернете – единственной свободной площадке, где еще может себя проявить российское общество. Именно в чатах и комментариях различных соцсетей они обсуждают происходящее.

Там есть разочарование, безусловно. Во-первых, все затягивается – не так, что за неделю победа и россияне смогут радостно размахивать флагами. Во-вторых, потери. Пусть ничтожно, но все же они понимают, что погиб не 1 и далеко не 1 000, то есть их потери значительно больше,

– отметил Фейгин.

Правозащитник отметил, что в России власть молчит об истинных потерях войска на войне с Украиной. В то же время табуирование этой темы порождает к ней еще больший интерес и нервозность россиян.

"Даже с этими моряками – сколько из 550 человек экипажа погибли? По разным данным, говорят, что от 200 до 300 человек. Мы не знаем, но понимаем, что погибли многие. Это все вызывает напряжение", – подчеркнул Фейгин.

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Он также добавил, что у Кремля не получается до 9 мая создать идеологическую картинку, которую можно продавать населению. А оно тем временем пребывает в определенном смятении.

Фейгин рассказал о настроениях россиян из-за войны в Украине: смотрите видео