Про це в ефірі 24 каналу повідомив російський правозахисник Марк Фейгін. Він наголосив, що зараз влада Росії буде дуже обережною.

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Складні настрої

На його думку, на російському параді до 9 травня не звучатиме тема "перемоги" над Україною. Оскільки зараз фон дуже неприємний – затоплений крейсер "Москва", "відхід" з Київської, Чернігівської та Сумської областей та дуже неочевидні успіхи на Сході України.

Він зазначив, що зараз у російському суспільстві складні настрої. З одного боку, пропагандистський "угар", а, з іншого, постійно потрібно щось пояснювати.

Розчарування суспільства

У ЗМІ, які повністю підконтрольні Кремлю, важливі теми не зачіпають, тому всі дискусії відбуваються в інтернеті – єдиному вільному майданчику, де ще може себе проявити російське суспільство. Саме в чатах та коментарях різних соцмереж вони обговорюють те, що відбувається.

Там є розчарування, безумовно. По-перше, усе затягується – не так, що за тиждень перемога й росіяни зможуть радісно розмахувати прапорами. По-друге, втрати. Хай мізерно, але все ж вони розуміють, що загинув не 1 і далеко не 1 000, тобто їхні втрати значно більші,

– зазначив Фейгін.

Правозахисник зауважив, що у Росії влада мовчить про справжні втрати війська на війні з Україною. Водночас табуювання цієї теми породжує до неї ще більший інтерес та нервозність росіян.

"Навіть з цими моряками – скільки з 550 людей екіпажу загинули? За різними даними, кажуть, що від 200 до 300 людей. Ми не знаємо, але розуміємо, що загинули багато. Це все викликає напругу", – підкреслив Фейгін.

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Він також додав, що Кремлю не виходить до 9 травня створити ідеологічну картинку, яку можна продавати населенню. А воно тим часом перебуває у певному сум'ятті.

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