Этот корабль был так называемым защитником для остальных кораблей. Об этом в эфире 24 канала сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

Внимание Россияне будут мстить, – Братчук о потоплении "Москвы"

И поэтому, когда тонет флагманский корабль – единственный ракетный крейсер Черноморского флота – это изменяет сопоставление сил.

В настоящее время существует реальная возможность уничтожения Черноморского флота. Украина это продемонстрировала,

– считает Яковенко.

Так что, пожалуй, по желанию, флот России можно ликвидировать. И с другой стороны – моральная ситуация для россиян тоже меняется.

"Здесь напрашиваются аналогии – командирские корабли топят довольно редко. Последний подобный случай в России был в 1905 году во время российско-японской войны. После этого Россия быстро войну проиграла", – добавил журналист.

Есть реальная угроза уничтожения флота России: смотрите видео