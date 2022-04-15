Этот корабль был так называемым защитником для остальных кораблей. Об этом в эфире 24 канала сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.
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И поэтому, когда тонет флагманский корабль – единственный ракетный крейсер Черноморского флота – это изменяет сопоставление сил.
В настоящее время существует реальная возможность уничтожения Черноморского флота. Украина это продемонстрировала,
– считает Яковенко.
Так что, пожалуй, по желанию, флот России можно ликвидировать. И с другой стороны – моральная ситуация для россиян тоже меняется.
"Здесь напрашиваются аналогии – командирские корабли топят довольно редко. Последний подобный случай в России был в 1905 году во время российско-японской войны. После этого Россия быстро войну проиграла", – добавил журналист.
Есть реальная угроза уничтожения флота России: смотрите видео