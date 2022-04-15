Дело в том, что потопление "Москвы" для россиян – не просто пощечина. Об этом в эфире 24 канала сказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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Уничтожение флагмана Черноморского флота – это эмоциональный и психологический удар по так называемому имиджу так называемой "второй армии мира". Поэтому все понимают, что враг подлый и циничный.

Конечно, они будут мстить. И то, что эту "пощечину" нанесла именно Одесса – для них это удар. Будут новые вбросы, но мы готовы,

– сказал Братчук.

Он добавил, что стратегия врага состоит в том, чтобы уничтожать объекты гражданской инфраструктуры.