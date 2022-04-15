Річ у тім, що потоплення "Москви" для росіян – не просто ляпас. Про це в ефірі 24 каналу сказав речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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Знищення флагмана Чорноморського флоту – це й емоційний та психологічний удар по так званому іміджу так званої "другої армії світу". Тому всі розуміють, що ворог підлий та цинічний.

Звичайно, вони будуть мститися. І те, що цей "ляпас" нанесла саме Одеса – для них це удар. Будуть нові вкиди, але ми готові,

– сказав Братчук.

Він додав, що стратегія ворога полягає в тому, щоб знищувати об'єкти цивільної інфраструктури.

"Сьогодні збитий безпілотник вчергове підтвердив, що ворог активізує повітряну розвідку. Наші сили протиповітряної оборони працюють ефективно", – наголосив речник ОВА.