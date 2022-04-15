Цей корабель був так званим захисником для решти кораблів. Про це в ефірі 24 каналу сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

Увага Росіяни будуть мститися, – Братчук про потоплення "Москви"

І тому, коли тоне флагманський корабель – єдиний ракетний крейсер Чорноморського флоту – це змінює зіставлення сил.

Зараз існує реальна можливість знищення Чорноморського флоту. Україна це продемонструвала,

– вважає Яковенко.

Тож, мабуть, за бажанням, флот Росії можна ліквідувати. І з іншого боку – моральна ситуація для росіян теж змінюється.

"Тут напрошуються аналогії – командирські кораблі топлять досить рідко. Останній такий випадок в Росії був у 1905 році під час російсько-японської війни. Після цього Росія швидко війну програла", – додав журналіст.

Є реальна загроза знищення флоту Росії: дивіться відео