Есть решение по новым Patriot: Зеленский подвел итоги визита в США

Владимир Зеленский заявил, что есть решение по новым Patriot для Украины, а также десятков других систем ПВО. Он поблагодарил всех партнеров, которые помогают нашей стране противостоять российской агрессии.

Об этом президент Украины сообщил, подводя итоги визита в США. В утреннем обращении в 872 день полномасштабной войны Зеленский также сообщил, что есть новые оборонные пакеты.

Смотрите также В Вашингтоне завершился юбилейный саммит НАТО: какие заявления сделали страны – члены Альянса

Зеленский подвел итоги визита в США

Президент Украины сообщил, что вся неделя была насыщена событиями и переговорами. Так, после визита в США есть новые решения по Patriot и другим системам ПВО.

Сейчас, после визита в Соединенные Штаты, есть решение по новым Patriot и десяткам других систем ПВО. Мы работаем, чтобы сила и количество украинских Patriot стали еще больше. Я благодарен всем нашим партнерам, кто помогает,

– сообщил Зеленский.

Он также добавил, что есть 3 новые соглашения по безопасности для Украины, которые подписали с Польшей, Люксембургом и Румынией. Сейчас наша страна работает над тем, чтобы подписать соглашение по безопасности с Чехией и Словенией, а после встречи Зеленского с премьером Ирландии будет готовиться соглашение и с этой страной.

Зеленский отметил, что на саммите НАТО в Вашингтоне заключили еще один важный документ – Ukrainian Compact. По словам президента Украины, этот договор будет регулировать поставки оружия для защитников, работу оборонных компаний и поддержку восстановления.

Президент Украины об итогах визита в США: смотрите видео

После визита в США также есть решение о новых оборонных пакетах.

Десятки встреч за неделю: с лидерами стран, руководителями правительств, с конгрессменами и общественными лидерами Америки, с Президентом Байденом, со спикером Джонсоном. И после встреч с губернаторами штатов Америки я проведу встречу с нашими руководителями областей – нам нужно сотрудничество между регионами тоже, между общинами и лидерами общин непосредственно. Это и медицина, это и укрытие, это и оборонные индустрии и тому подобное. Соединенные Штаты готовы помогать на всех этих уровнях,

– добавил Зеленский.

Президент Украины о покушении на Трампа

Владимир Зеленский также прокомментировал покушение на Дональда Трампа. Он назвал это ужасным преступлением, которое можно только осуждать. Кроме того, Зеленский отметил, что эта стрельба демонстрирует, насколько серьезные вызовы сейчас есть перед демократией в глобальном понимании.

Насилие ни в какой форме и нигде абсолютно не должно взять верх. Я уверен: Америка достойно пройдет этот вызов. Я желаю скорейшего восстановления господину Трампу, сил, поддержки всем, кто пострадал. Пусть каждый злой умысел потерпит неудачу. И пусть все, кто может возвращать безопасность, действительно делают это,

– резюмировал Зеленский.