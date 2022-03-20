Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Обратите внимание Переговоры между Украиной и Россией могут длиться несколько недель или и дольше, – Подоляк

Между лидерами – открытые каналы, – Чавушоглу

По его словам, позиции сторон почти совпадают по первым четырем пунктам.

Наблюдается сближение позиций обеих сторон по важным и критическим вопросам,

– сказал Чавушоглу.

Он отметил, что есть надежды на прекращение огня, если стороны не отступят от нынешних позиций.

"Между лидерами есть открытые каналы. Это теперь известно", – подчеркнул турецкий министр иностранных дел.

Позиция Турции по переговорам

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с турецким лидером Реджепом Эрдоганом проведение переговоров с Россией. Эрдоган предложил Владимиру Путину поговорить с Зеленским в Турции.

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