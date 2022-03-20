Однак деякі питання повинні вирішувати лідери країн. Про це сказав міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.
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Між лідерами – відкриті канали, – Чавушоглу
За його словами, позиції сторін майже збігаються за першими чотирма пунктами.
Спостерігається зближення позицій обох сторін з важливих і критичних питань,
– сказав Чавушоглу.
Він зауважив, що є надії на припинення вогню, якщо сторони не відступлять від нинішніх позицій.
"Між лідерами є відкриті канали. Це тепер відомо", – наголосив турецький міністр закордонних справ.
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