Про це Подоляк заявив під час інтерв'ю Bloomberg TV, повідомляє 24 канал. Інформація стала відомою 19 березня.

До теми Йде важко, – Подоляк порадив не втручатися в переговорний процес України й Росії

Переговори між Україною та РФ можуть тривати кілька тижнів, попри певні зрушення під час переговорного процесу,

– сказав радник керівника ОП.

Подоляк також додав, що водночас "є ознаки того, що позиція Москви стала більш адекватною".

Він заявив, що Україна має такі головні вимоги:

припинення вогню;

відведення військ;

політичне врегулювання війни.

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