Об этом Подоляк заявил во время интервью Bloomberg TV , сообщает 24 канал. Информация стала известна 19 марта.

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Переговоры между Украиной и РФ могут продолжаться несколько недель, несмотря на определенные сдвиги в ходе переговорного процесса,

– сказал советник руководителя ОП.

Подоляк также добавил, что в то же время "есть признаки того, что позиция Москвы стала более адекватной".

Он заявил, что у Украины есть следующие главные требования:

прекращение огня;

отвод войск;

политическое урегулирование войны