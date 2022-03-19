Об этом Подоляк заявил во время интервью Bloomberg TV, сообщает 24 канал. Информация стала известна 19 марта.
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Переговоры между Украиной и РФ могут продолжаться несколько недель, несмотря на определенные сдвиги в ходе переговорного процесса,
– сказал советник руководителя ОП.
Подоляк также добавил, что в то же время "есть признаки того, что позиция Москвы стала более адекватной".
Он заявил, что у Украины есть следующие главные требования:
- прекращение огня;
- отвод войск;
- политическое урегулирование войны
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