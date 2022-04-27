Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что ленд-лиз будет включать всю номенклатуру вооружения, существующую сегодня в тех странах, которые согласятся ее поставлять.

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"Оружие, которое есть в тех странах, с кем США достигнут договоренности о гарантиях выкупа или приобретения в кредит. У нас есть все шансы получить сверхсовременное вооружение, в частности, боевую авиацию", – сказал Жданов.

Помощь от ЕС

По словам Жданова, Европейский Союз де-факто создал ленд-лиз. Он напомнил, что решением парламентской ассамблеи Совета Европы всю военную помощь оказывают Украине на средства ЕС.

Это фактически и есть ленд-лиз. Единственное, что мы просим предоставить нам определенную номенклатуру вооружения, а они уже решают, что дадут. Либо то, что просим, либо что-нибудь вместо, либо то, что смогут. Этим он и отличается от настоящего ленд-лиза,

– сказал Жданов.

Он добавил, что США должны согласовать вопрос поставки, чтобы не было такого, что что-то дали все, а чего-то не дал никто.

Обратите внимание – Олег Жданов об оружии от США: смотрите видео

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