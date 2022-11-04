Об этом он написал в своем фейсбуке, комментируя встречу руководителя СБУ Василия Малюка с послами G7.

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"Послы заявили, что будут и дальше поддерживать Украину в борьбе с Россией. Символично, что этот сигнал они отправили именно на встречи с руководителем СБУ. Да еще после взрывов на Крымском мосту и в Севастопольской бухте, которые СМИ связывают именно с Малюком. Такой довольно четкий "привет" Путину от G7. Мол, про мост знаем, одобряем", – отмечает Алексей Голобуцкий.

Послы G7 на встрече с главой СБУ / Фото СБУ

Также, по его мнению, интересна эта встреча и с точки зрения кадровых расписаний.

Ранее запускали слухи, что международные партнеры не согласовали Малюка на главу СБУ, поэтому он до сих пор "и.о.". Как видим, дипломатическое одобрение прошло нормально и по сути это признание последних результатов СБУ. Ибо такие встречи случайными не бывают. Ждем голосования в Раде?

– пишет эксперт.

Глава СБУ Василий Малюк на встрече с послами G7 / Фото СБУ

Он добавляет: послы "Большой семерки" дали понять, что изменили отношение к реформе СБУ.

Если раньше они четко продвигали месседж "берите западный образец и копируйте", то сегодня до них дошло, что нужно все-таки учитывать нашу специфику и фактор войны. Короче, есть реальные шансы на создание украинского Моссада,

– подчеркнул Голобуцкий.

Встреча руководителя СБУ Малюка и послов стран G7 состоялась 3 ноября в Киеве. На ней обсудили вызовы безопасности, которые возникли перед Украиной после полномасштабного вторжения России.

Напомним, что взрывы на Крымском мосту и Севастопольской бухте СМИ связывают с результатом спецопераций СБУ.