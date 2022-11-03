Как сообщает 24 канал, международные партнеры Украины поддерживают изменения, которые произошли в работе СБУ за последнее время, в частности, усиление контрразведки. Кроме того, они понимают, что реформа Службы безопасности должна обязательно учитывать опыт войны с Россией.

К теме G7 призвала немедленно вернуть ЗАЭС под контроль Украины

"Наши страны будут продолжать поддерживать Украину в борьбе с российской вооруженной агрессией. Также мы открыты для дальнейших дискуссий в вопросе поддержки внедрения реформ в Украине, в том числе связанных с законодательными инициативами по усилению возможностей СБУ", – подчеркнула посол Германии Анка Фельднузен.

По словам главы СБУ Василия Малюка, сейчас полностью переформатирована контрразведка Службы для максимально эффективного выполнения боевых задач на линии фронта. При этом сотрудники СБУ работают не только в самых горячих точках войны, но и на деоккупированных территориях и в тылу.

Мы стремимся создать правильную, боеспособную контрразведывательную модель. Реформа должна найти тот баланс, когда наш функционал будет отвечать угрозам. Чтобы с одной стороны помочь Службе модернизироваться, а с другой – учитывать реалии войны и соседство со страной-террористом,

– отметил Василий Малюк.

Также Малюк сообщил об изменениях в подходах к работе и самоочищению Службы от "кротов" и предателей, работавших на спецслужбы России.

Как прошла встреча представителей стран G7 с главой СБУ / Фото СБУ

На встрече в Киеве G7 представляли послы: