Як інформує 24 канал, міжнародні партнери України підтримують зміни, які відбулися у роботі СБУ за останній час, зокрема, посилення контррозвідки. Окрім того, вони розуміють, що реформа Служби безпеки має обов’язково враховувати досвід війни з Росією.

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"Наші країни продовжуватимуть підтримувати Україну у боротьбі з російською збройною агресією. Також ми відкриті до подальших дискусій в питанні підтримки впровадження реформ в Україні, у тому числі пов’язаних із законодавчими ініціативами щодо посилення спроможностей СБУ", – наголосила пані посол Німеччини Анка Фельднузен.

За словами очільника СБУ Василя Малюка, наразі повністю переформатована контррозвідка Служби за для максимально ефективного виконання бойових завдань на лінії фронту. При цьому співробітники СБУ працюють не тільки у найбільш гарячих точках війни, а й на деокупованих територіях і в тилу.

Ми прагнемо створити правильну, боєздатну контррозвідувальну модель. Реформа має знайти той баланс, коли наш функціонал буде відповідати загрозам. Щоб з одного боку допомогти Службі модернізуватися, а з іншого – враховувати реалії війни та сусідство з країною-терористом,

– зазначив Василь Малюк.

Також Малюк повідомив про зміни у підходах до роботи та самоочищення Служби від "кротів" і зрадників, які працювали на спецслужби Росії.

Як пройшла зустріч представників країн G7 з главою СБУ / Фото СБУ

На зустрічі у Києві G7 представляли посли: