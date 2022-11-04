Про це він написав у своєму фейсбуці, коментуючи зустріч керівника СБУ Василя Малюка із послами G7.

До теми G7 не буде зменшувати підтримку України у війні проти Росії, – посли на зустрічі з главою СБУ

"Посли заявили, що будуть і далі підтримувати Україну у боротьбі з Росією. Символічно, що цей сигнал вони відправили саме на зустрічі з керівником СБУ. Та ще й після вибухів на Кримському мосту та у Севастопольській бухті, які ЗМІ пов'язують саме з Малюком. Такий собі доволі чіткий "привіт" Путіну від G7. Мовляв, про міст знаємо, схвалюємо", – зазначає Олексій Голобуцький.

Посли G7 на зустрічі з главою СБУ / Фото СБУ

Також, на його думку, цікава ця зустріч і з точки зору кадрових розкладів.

Раніше запускали чутки, ніби міжнародні партнери не погодили Малюка на голову СБУ, тому він досі "в.о.". Як бачимо, дипломатичне схвалення пройшло нормально й, по суті, це визнання останніх результатів СБУ. Бо такі зустрічі випадковими не бувають. Чекаємо голосування в Раді?

– пише експерт.

Глава СБУ Василь Малюк на зустрічі з послами G7 / Фото СБУ

Він додає: посли "Великої сімки" дали зрозуміти, що змінили ставлення до реформи СБУ.

Якщо раніше вони чітко просували меседж "беріть західний зразок і копіюйте", то сьогодні до них дійшло, що треба все-таки враховувати нашу специфіку і фактор війни. Коротше, є реальні шанси на створення українського Моссаду,

– підкреслив Голобуцький.

Зустріч керівника СБУ Малюка і послів країн G7 відбулася 3 листопада у Києві. На ній обговорили безпекові виклики, які постали перед Україною після повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, що вибухи на Кримському мосту та у Севастопольській бухті ЗМІ пов'язують із результатом спецоперацій СБУ.