На станции продолжаются бои, есть тяжелые раненые. Об этом заявил городской глава Энергодара Дмитрий Орлов.

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Колонна бронированной техники прорвалась в город вечером 3 марта и сразу пошли на атомную станцию. Оккупанты начали в упор стрелять по зданиям станции и энергоблоках и произошел пожар. Есть раненые, но сколько их – неизвестно,

– сказал Орлов.

По его словам, есть и тяжелые раненые, но вывезти в больницу их невозможно. Также он утверждает, что есть пожар прямо в энергоблоке, который возник из-за вражеской техники. Пожарных не допускают для тушения.

Выстрелов на ЗАЭС нет, но мэр назвал ситуацию "очень критической". Относительно требований оккупантов у него информации нет.

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