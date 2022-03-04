На станції тривають бої, є важкі поранені. Про це заявив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

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Колона броньованої техніки прорвалась у місто ввечері 3 березня і одразу пішли на атомну станцію. Окупанти почали впритул стріляти по будівлях станції та енергоблоках і сталася пожежа. Є поранені, але скільки їх – невідомо,

– сказав Орлов.

За його словами, є й важкі поранені, але вивезти до лікарні їх неможливо. Також він стверджує, що є пожежа прямо в енергоблоці, яка виникла через ворожу техніку. Пожежників не допускають для гасіння.

Пострілів на ЗАЕС немає, але мер назвав ситуацію "дуже критичною". Щодо вимог окупантів у нього інформації немає.





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