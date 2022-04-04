Есть три источника, с помощью которых восстановится украинская экономика: подробности от Шмыгаля

Во время войны с Россией Украина теряет 2 миллиарда гривен в день. Премьер Шмыгаль насчитал 3 источника, из которых может восстанавливаться украинская экономика. Киев уже получил 3 миллиарда долларов и это первый шаг к наполнению бюджета.

Об этом глава правительства рассказал в интервью. Он отметил, что официальный Киев намерен выполнять свои обязательства.

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Три источника восстановления экономики Украины:

замороженные средства России – их конфискация и репарация,

российское имущество,

средства западных партнеров.

Шмыгаль рассказал, что Украина ведет переговоры о создании фонда обновления. Киев уже получил более 3 миллиардов долларов – они необходимы для наполнения бюджета.

Пока мы говорим о ежедневных расходах, которые должно нести государство на оборону, на выполнение своих социальных обязательств, на обеспечение страны питанием. Все остальное, конечно, будет после завершения войны, — это уже следующий шаг,

– объяснил глава правительства.

Относительно предоставленных 3 миллиардов – это и грантовые средства, и кредитные. Относительно последних – это период предоставления – от 5 до 18 лет, и очень условные проценты. Правительство намерено работать над тем, чтобы эти проценты в дальнейшем приближались к нулю.

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