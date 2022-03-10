Однако защитники Украины дают достойный отпор врагу. И сдерживают наступательную операцию захватчиков по всем направлениям.
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Генштаба ВСУ: есть опасность диверсий
Враг прибегает не только к прямым атакам, но и коварным действиям. И далеко не только против наших военных – но и против мирного населения тоже.
Сохраняется вероятность проведения диверсий на военных объектах и объектах гражданской инфраструктуры,
– предупредили в Генштабе.
Будем бдительными, держим строй!
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