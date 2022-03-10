А проте оборонці України дають гідну відсіч ворогу. І стримують наступальну операцію загарбників на всіх напрямках.
Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни
Зведення Генштабу ЗСУ: є небезпека диверсій
Ворог вдається не тільки до прямих атак, а й до підступних дій. І далеко не тільки проти наших військових – а й проти мирного населення також.
Зберігається імовірність проведення диверсій на військових об'єктах та об'єктах цивільної інфраструктури,
– застерегли у Генштабі.
Будьмо пильними, тримаймо стрій!
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!
Важливе відео: вечірнє звернення Зеленського від 9 березня