А проте оборонці України дають гідну відсіч ворогу. І стримують наступальну операцію загарбників на всіх напрямках.

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Зведення Генштабу ЗСУ: є небезпека диверсій

Ворог вдається не тільки до прямих атак, а й до підступних дій. І далеко не тільки проти наших військових – а й проти мирного населення також.

Зберігається імовірність проведення диверсій на військових об'єктах та об'єктах цивільної інфраструктури,

– застерегли у Генштабі.

Будьмо пильними, тримаймо стрій!

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