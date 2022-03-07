Есть указание Москвы не давать провести ни один гуманитарный коридор, – Денисенко

Российские оккупанты боятся прямой встречи с ВСУ, потому что тогда смерть в схватке станет неизбежной. Враги решили действовать в привычном для себя низком и позорном стиле – прикрываться мирным населением.

Российские орки решили стать террористами и отыграться на мирном населении. Они не дают ввезти в оккупированные города провизию и блокируют выход гражданских с оккупированной территории.

Кстати Под Мариуполем украинские защитники уничтожили целую танковую роту противника

Указание из Москвы

Как сообщил советник министра МВД Вадим Денисенко, каждый раз на переговорах украинская сторона настаивает на организации гуманитарных коридоров. Но низменный и подлый враг решил прикрываться гражданскими и терроризировать их.

Мы прекрасно понимаем, что есть указание из Москвы не допускать никаких гуманитарных коридоров,

– заявил Денисенко.

Каждый день храбрые украинские воины наносят врагу безумные потери и приближают момент освобождения от российских оккупантов каждого клочка украинской земли.

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