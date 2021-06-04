Об этом рассказал политолог Николай Давидюк. Он отметил, что депутатам "пригрозили".

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"Я вам открою инсайд, о котором еще публично никто не говорил. Депутаты получили ультиматум от президента – если они не голосуют за закон об олигархах, то их распустят и осенью мы получим выборы", – рассказал политолог.

Он отметил, что такой "легкий шантаж" собственной фракции должен способствовать тому, что за закон все же проголосуют.

По словам Давыдюка, в украинском обществе есть большой запрос населения на борьбу с коррупцией и олигархами. Однако не все депутаты готовы найти в себе стержень и проголосовать за закон о деолигархизации.

Для многих конверт, начиненный "зеленью" (взятка – 24 канал), может быть значительно прекраснее, чем обещание, которое они давали, идя в Верховную Раду,

– заявил политолог.

Справка. Законопроект о статусе олигарха в Украине инициировал Владимир Зеленский. Этот закон должен разделить бизнесменов и олигархов.

Давидюк: Важно не уничтожить бизнес

Политолог отметил, что важно не только проголосовать за закон, но и правильно бороться с олигархами.

"Важно разделять инвесторов, порядочных бизнесменов и действительно олигархат, который грабил Украину. Вот здесь надо сделать "водораздел", ведь важно не уничтожить бизнес, а побороть олигархат, который влияет на политическую систему и в целом государство", – подытожил Давидюк.

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